Реформите в пенсионната система и изборът на пенсионен фонд

Реформите в пенсионната система ще дадат възможност на универсалните пенсионни фондове да структурират три различни портфейла с различно ниво на риск. Това заяви в ефира на Money.bg доц. Жеко Милев от катедра "Финанси" на УНСС.

"Мултифондовете целят да адресират лицата с различен инвестиционен хоризонт - те се изправят пред различен риск и с тяхна помощ се надяваме, че тези различни рискове ще бъдат адресирани по-адекватно", коментира специалистът.

По думите му може да се каже, че мултифондовете ще имат положително влияние върху капиталовия пазар като цяло, а оттам и върху фирмите и начините, по които те могат да се финансират.

"Голямата болка на пенсионната реформа, която беше направена, е, че създадените фондове не съдействаха за едно по-динамично развитие на капиталовия пазар у нас. Макар че пенсионните фондове са едни от големите инвеститори на нашия капиталов пазар, това не е достатъчно. Надеждите продължават да са, че с по-големите възможности за инвестиции от страна на пенсионните фондове на този пазар, това ще има позитивен ефект и върху него, и върху възможностите компаниите да се финансират от него и с тези инструменти", каза още доц. Милев.

Ако инвестиционният хоризонт пред вас е дълъг, приемането на по-висок риск намалява риска средствата, които имате, да са с по-ниска покупателна способност от темпа на инфлация през годините, посъветва специалистът.

Целия разговор гледайте във видеото на Bulgaria ON AIR