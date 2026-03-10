Петролът скочи рязко – ще плащат ли българите повече за гориво?

Само за няколко дни светът отново усети колко крехък е енергийният баланс. В началото на март цената на петрола Брент се движеше около 70 долара за барел – ниво, което пазарите приемаха за сравнително стабилно. Само седмица по-късно котировките скочиха до почти 120 долара за барел – едно от най-рязките поскъпвания на петрола през последните години.

Причината не е внезапен недостиг на суровина или рязко увеличение на потреблението. Зад скока стои геополитиката. Ескалацията на конфликта в Близкия изток постави под риск един от най-ключовите енергийни коридори в света – Ормузкия проток. През този тесен морски проход преминава приблизително една пета от глобалната търговия с петрол. Самата заплаха за корабоплаването се оказа достатъчна, за да разклати пазарите. Реакцията беше почти мигновена – търговията се активизира рязко, а инвеститорите започнаха да купуват петрол в очакване на евентуални проблеми с доставките.

Така геополитическото напрежение за дни се превърна в икономически фактор. Но истинският въпрос не е само колко струва петролът на борсата. Истинският въпрос е какво означава това за икономиката, за инфлацията и за цената на горивата, които плащаме всички ние. Защото историята показва, че когато петролът поскъпне рязко, ефектът неизбежно стига до транспортните разходи, до цените на храните, до инфлацията и до джоба на всеки потребител.

Дебат по темата в ефира на "Директно" с енергийните експерти Цветомир Николов от Центъра за изследване на демокрацията и Виктор Минчев от Асоциация Свободен енергиен пазар.