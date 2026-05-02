Бюджетни документи, публикувани от ВВС на САЩ, разкриха, че личният състав на въоръжените сили на САЩ, разположен в зони на военни действия, вероятно ще получи удвояване на специалните си надбавки през фискалната 2027 година. Личният състав, разположен в определени бойни зони, понастоящем получава до 225 долара месечно като надбавка за непосредствена опасност или за обстрел, като тази сума ще се удвои до 450 долара месечно, ако Конгресът одобри увеличение на разходите, пише MWM. Това решение е вследствие на широко разпространените опасения относно спада в морала сред личния състав на фронтовата линия, особено след като широко се съобщаваше, че американските сили са понесли големи загуби по време на сражения с иранските сили от 28 февруари. Ограничаването на специалното възнаграждение до 225 долара на месец беше широко критикувано като неспособно да се справи с инфлацията, като в същото време не отразяваше както значителния недостиг на доброволци за служба, така и нарастващите заплахи, пред които е изправен персоналът, тъй като от 2025 г. САЩ започнаха атаки срещу противници, които са много по-способни от всички, с които са се сражавали от Корейската война насам.

Военнослужещите имат право на надбавка за участие в бойни действия,

ако тяхната част е въвлечена в бойни действия, ако тяхната база е подложена на атака или ако са пострадали или ранени в резултат на експлозии или вражески обстрел. Те получават фиксирана сума от 225 долара на месец, независимо от броя дни, през които военнослужещият е участвал в преки бойни действия. Водената от САЩ атака срещу Иран предизвика значителни спорове в САЩ, включително и в рамките на въоръжените сили, като атаките срещу страна с напълно запазени и водещи в света способности в областта на балистичните ракети и атакуващите дронове са исторически безпрецедентни.

Има множество значителни индикации за тежки загуби от страна на САЩ, като един забележителен пример е решението на Пентагона да преустанови услугите по раждане и родилни грижи в Регионалния медицински център „Ландщул“, намиращ се до най-голямата база на ВВС на САЩ в Европа, въздушната база „Рамщайн“, за да даде приоритет на „първичната си цел“ – лечението на ранени от конфликта в Близкия изток. Според съобщенията медицинският център е отправил спешни призиви за даряване на кръв, което е още един признак за мащабна извънредна ситуация. Съоръжението е единственият американски травматологичен център от ниво II в чужбина и служи като основен център за евакуация и лечение на ранени военнослужещи от Европа, Африка и Близкия изток.