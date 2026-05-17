Кристалина Георгиева поздрави Дара за триумфа на "Евровизия"

Управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева поздрави българската изпълнителка Дара за триумфа ѝ на тазгодишното 70-о юбилейно издание на песенния конкурс "Евровизия".

"Поздравявам Дара за победата ѝ в тазгодишния конкурс "Евровизия" и всички изпълнители за това, че обединиха толкова много хора чрез силата на музиката. С нетърпение очаквам моята страна, България, да бъде домакин на следващото издание", заяви в публикация в социалните мрежи Кристалина Георгиева.

Песента Bangaranga, изпълнена от Дара, която тази година представяше България на "Евровизия", снощи спечели надпреварата, като получи общо 516 точки - от журито и от аудиторията. България за пръв път печели песенния конкурс. Победата на Дара отрежда страната ни да бъде домакин на Евровизия през 2027 г.

След успеха на Дара снощи български музиканти, актьори и писатели я поздравиха за победата ѝ на "Евровизия". Адмирации към българската попизпълнителка отправиха и президентът Илияна Йотова, премиерът Румен Радев, председателят на Народното събрание Михаела Доцова, представители на правителството и политици.