Мечка с малко мече са нападнали и убили туриста на Витоша

Мъжът, намерен мъртъв на Витоша, е нападнат и убит от две мечки - малка и голяма. Това показва експертизата, направена от съдебен лекар и експерт по едър дивеч, казаха за bTV от столичната полиция.

Експертите уточняват, че това показват следите по тялото на мъжа.

Ще бъдат назначени още експертизи, а събраните досега материали по случая ще бъдат изпратени на прокуратурата.

Вчера в природен парк "Витоша" в района на хижите "Звездица" и "Еделвайс" бе намерено тяло на мъж в туристически дрехи. Районът бе отцепен.

Починалият е бил на 35 години, а от Спешна помощ обясниха, че са реагирали веднага на сигнала. Когато медиците са пристигнали на място са установили обезобразеното тяло, с голяма рана и на подбедрицата. Спешният екип е констатирал смъртта.