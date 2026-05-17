IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 45

Мечка с малко мече са нападнали и убили туриста на Витоша

Ще бъдат назначени още експертизи

17.05.2026 | 16:15 ч. 47
Снимка: Пиксабей

Снимка: Пиксабей

Мъжът, намерен мъртъв на Витоша, е нападнат и убит от две мечки - малка и голяма. Това показва експертизата, направена от съдебен лекар и експерт по едър дивеч, казаха за bTV от столичната полиция.

Експертите уточняват, че това показват следите по тялото на мъжа.

Ще бъдат назначени още експертизи, а събраните досега материали по случая ще бъдат изпратени на прокуратурата.

Свързани статии

Вчера в природен парк "Витоша" в района на хижите "Звездица" и "Еделвайс" бе намерено тяло на мъж в туристически дрехи. Районът бе отцепен. 

Починалият е бил на 35 години, а от Спешна помощ обясниха, че са реагирали веднага на сигнала. Когато медиците са пристигнали на място са установили обезобразеното тяло, с голяма рана и на подбедрицата. Спешният екип е констатирал смъртта.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

мечка малко мече убиха туриста Витоша
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem