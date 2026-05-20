IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 108

Путин и Си хапнаха патица по пекински на фона на "Лебедово езеро"

Изискани вина допълваха празничната вечеря

20.05.2026 | 18:15 ч. 11
Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

На гостите на тържествения прием по случай визитата на президента на Русия Владимир Путин в Китай бяха сервирани ястия от азиатската и европейската кухня, докато ги развличаха с мелодии от руската и китайската класика.

За начало на гостите бяха предложени разнообразни студени предястия - супа от скариди, говеждо със сос от боб, патица по пекински, юфка Фуджоу, тиквени сладкиши и плодове, съобщава Ройтерс.

Свързани статии

Блюдата бяха придружени с вино Каберне Совиньон "Greatwal" от 2009 г. и Шардоне "Changyu" от 2016 г.

Програмата включваше комбинация от китайски и руски класически музикални произведения, изпълнени от военния оркестър на Народната освободителна армия на Китай, включително мелодия от пекинската опера "Една незабравима вечер" и танца на малките лебеди от "Лебедово езеро" на Пьотър Чайковски.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Владимир Путин
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem