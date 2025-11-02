Спешно трябва нова формула за сметките за парно

Омбудсманът на България Весислава Делчева настоя за спешни мерки, а по-рано тази седмица изпрати и писмо до министъра на енергетиката Жечо Станков във връзка със спряното изпълнение от Върховния административен съд на формулата за изчисляване на топлинната енергия, отдадена от сградната инсталация в сгради – етажна собственост.

Омбудсманът подчерта пред "Брюксел 1", че институцията получава множество жалби и сигнали от граждани, настояващи за справедливо и прозрачно изчисляване и коректно разпределение на разходите между собствениците.

"Съдът всъщност казва, че формулата, която използва нашата държава, е неточна, неясна и непрозрачна. Това, което трябва да направи Министерството на енергетиката, е да промени формулата, която в момента се използва за изчисляване на сградната инсталация.

Това означава, че в най-кратък срок трябва да имаме нова формула. Един от критериите, които те обещаха да включат, е вземането предвид на енергийната ефективност на сградите в страната", каза Делчева за Bulgaria ON AIR.