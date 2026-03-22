Етнолог: Водата е вид освещаване, има магическа сила

Древни ритуали продължават да намират място в нашето ежедневие. Етнологът Лилия Старева разказва повече за тях в неделното издание на “България сутрин”.

По думите ѝ много от ритуалите са като наследство от традицията. “Много голямо е желанието ни да използваме най-хубавото от тях. Носят всичко онова, което са искали предците ни - да са здрави, да живеят добре, да са добре приети в обществото, да успяват, да имат късмет... Направили са всичко възможно да предизвикат този късмет", каза етнологът.

Старева споделя още, че нашите традиции са урок за добро живеене. Разликата е, че едно време хората са вярвали в чудеса, отбеляза Старева и добави, че сакралността във всеки ритуално днес ни е чужда.

"Всички имаме нужда от чудо, от надежда, искаме магия, късмет... Има сакралност, която днес е изчезнала. Виждам на хората колко им се иска встъпят в този магически момент", посочи етнологът пред Bulgaria ON AIR.

Правим различни ритуали. Един от тях е с водата - като символ на начало и граница между световете, правим го за всяко ново начало

"Водата е вид освещаване. Водата има магическата сила да предава действия, пожелания, думи. Може да се пренесе наричането в нещото, което сътворяваш. Влизането в нов дом е освещаване, водата ще изчисти и ще предпази от всичко лошо", даде пример Старева.

Етнологът изтъкна, че всеки ритуал във фолклора ни е свързан с наричане и предпазване. "Трапезата е била свещено нещо за старите българи. Заедно с хляба, приятелство чрез хляба. Трапезата и хлябът са символ на тази заедност", посочи Старева.

