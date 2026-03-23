Микробус се удари в ТИР на АМ "Тракия", има един загинал и един пострадал

Един човек е загинал, а друг е ранен при катастрофа между микробус и тир на автомагистрала „Тракия“ при 47-и км в посока Бургас, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР-София.

Инцидентът е станал около 14:00 часа. Загинал е водачът на буса, а спътникът му е транспортиран за преглед в лечебно заведение. По първоначални данни микробусът се е ударил в задната част на тежкотоварния камион.

Местопроизшествието е малко след Ихтиман в посока Бургас. Според очевидци се е образувало километрично задръстване, като се очаква пътната обстановка да се усложни още.На място екипи на полицията регулират движението и предстои оглед на местопроизшествието. От Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщиха, че движението при км 47 в посока Бургас временно се извършва само в изпреварващата лента. Активната и аварийната ленти са затворени, а трафикът се регулира от екипи на „Пътна полиция“. Участъкът е обозначен с необходимата сигнализация.