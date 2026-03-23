Гюров: Работим с удължителен бюджет, възможностите на държавата не са безкрайни

Във време на несигурност хората очакват от мен не просто думи, а ясна посока и разумни действия, заяви той

23.03.2026 | 19:00 ч. 15
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Във време на несигурност хората очакват от мен не просто думи, а ясна посока и разумни действия. Това заяви във видео на личната си страница във Facebook премиерът Андрей Гюров. 

"Министрите на финансите, енергетиката, икономиката и социалната политика вече разработват конкретни стратегии. Още от петък започнах серия от срещи, защото вярвам, че добрите решения се раждат в диалог", каза още той.

Първата е била с работодателите. През тази седмица той очаква позициите на синдикатите, търговските вериги, телекомуникационния сектори и банките.  

"Нашата цел е ясна: мерките да бъдат добре насочени, да достигнат до хората и секторите, които наистина се нуждаят от подкрепа. Не да разпиляваме ресурси, а да ги използваме разумно и справедливо. Нека да сме честни- държавата работи в условията на удължителен бюджет. Това означава, че възможностите ни не са безкрайни. Това не е оправдание, а отговорност да действаме по-умно, по-прецизно и с мисъл не само за служебното правителство, но и за държавата след изборите", обясни Гюров. 

Андрей Гюров служебен премиер удължителен бюджет мерки
