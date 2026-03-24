“Пътна помощ” на протест, заплашват да затворят и “Цариградско шосе”

На протест излязоха представителите на сектор “Пътна помощ”. На автомагистрала “Тракия” те се събраха заради , по думите им, съмнения за непрозрачно финансиране и използване на публични средства от Агенция "Пътна инфраструктура".

Заради протеста тази сутрин движението на входа на София беше затруднено. Колоната от протестиращи е дълга близо един километър.

"От август месец миналата година в нашия бранш излезе информация, че има сключен договор чрез обществена поръчка с една единствена фирма, която може да обслужва републиканската пътна мрежа чрез "Пътна помощ". Много колеги започнаха да се чудят какво се случва, никой не знаеше как точно има такава обществена поръчка, защото тя не е обявена абсолютно никъде”, споделя организаторът на протеста Енчо Андонов пред Bulgaria ON AIR.

“След разследването на Антикорупционния фонд няколко месеца след тази информация разбрахме какво се случва. Истината е, че това са обществените поръчки за поддържането на пътищата и за зимното почистване на републиканската пътна мрежа. Донесъл съм документите, за да покажа за какво източване на държавни средства става въпрос. Поканили сме регионалния министър, директора на АПИ и директора на "Автомагистрали", очакваме ги тук, за да дадат отговор какво се случва", споделя още Андонов.

По думите му този бранш се монополизира.

В предаването “България сутрин” организаторът на протеста сподели, че почти всички от колегите му са пред фалит.

"Да заповяда и вътрешният министър на този протест, за да отговори на какво основание вътрешното министерство разпорежда на всички областни дирекции на МВР да се вика само една единствена фирма за пътна помощ. В документа, разпространен от Антикорупционния фонд, става ясно кой е телефонът, който трябва да се използва. Възможно е да затворим "Цариградско шосе" и да направим шествие до АПИ", каза още организаторът на протеста.

