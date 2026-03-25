Газохранилището в България е запълнено на около 36% в момента

Новото искане за увеличение на цената на природния газ от страна на "Булгаргаз" с около 5% от април отново поставя на дневен ред въпроса за енергийната стабилност на страната.

"Пет процента увеличение за следващия месец е малко увеличение в сравнение с близо 50% увеличение на цената на борсите в Европа и от тази борса, която определя и българската цена. Формирането на цената става със закъснение, т.е. цената на борсите, която наблюдаваме в момента, ще се отрази в цената на "Булгаргаз" след известно време - месец-два и по-нататък", коментира председателят на Балканската и Черноморска петролна и газова асоциация Валентин Кънев пред "България сутрин".

Той обърна внимание и на факта, че макар България да разчита на доставки от Азербайджан, цената на този газ също се е повишавала, тъй като е обвързана с петролните индекси. По думите му, при тази криза реакцията на петрола се е оказала по-силна от тази на газа.

Кънев подчерта, че решаващ фактор е продължителността на конфликта - при кратка ескалация ефектът ще да бъде ограничен, но при по-дълга поскъпването ще се задълбочи.

Енергийният икономист Констанца Рангелова обясни, че при дългосрочните договори възможностите за влияние върху цената са били силно ограничени.

Тя акцентира, че основният фокус трябва да бъде върху управлението на риска и ограничаването на ефекта върху икономиката.

"Това, което можем да направим, е да ограничим до каква степен това повишение на цените може да се отрази на пазара на електроенергия, на пазара на стоките, като тук става дума за намаляване на потреблението на газ като цяло", каза Рангелова в ефира на Bulgaria ON AIR.

По отношение на запасите Кънев отбеляза, че газохранилището в България е запълнено на около 36%, което е над средното ниво за Европа. Това дава известна сигурност при евентуално повишено потребление.

Той уточни, че използването на запасите също зависи от стратегия - дали да се пълнят при по-високи цени, или да се изчаква евентуален спад. Според него именно тук е необходимо по-добро управление на риска.

Рангелова допълни, че пролетният период е ключов за нагнетяване на газ, а борсовите цени играят важна роля при планирането.

И двамата експерти бяха единодушни, че основният проблем е липсата на предвидимост. Кънев даде пример с резките колебания в цените на петрола, предизвикани дори от политически изказвания.

Рангелова подчерта, че това налага балансирана стратегия - дали да се фиксира цена предварително, или да се поеме рискът от бъдещи промени.