Измамата на Гюров е сравнима с лъжата на Кирил Петков

Експертът по конституционно право проф. Пламен Киров коментира решението на Съда на ЕС, според което отстраняването на Андрей Гюров като подуправител на БНБ е правомерно и заяви, че това е измама, съпоставима с лъжата за гражданството на Кирил Петков.

Според проф. Киров това потвърждава, че решението на Управителния съвет на БНБ е “напълно законосъобразно“, тъй като е съобразено както с националното законодателство, така и с европейското право.

“Значи, преди години имаше един кандидат за министър, който излъга, че има само българско гражданство. След това с решение на Конституционния съд, се разбра, че той е лъжец. Но той беше назначен за министър, след това по-късно стана министър-председател. В следващия случай имаме един подуправител на Българската народна банка, който е в несъвместимост със заеманата длъжност в БНБ на две основания, посочени в норма на закона за БНБ. По повод на този закон, генералният адвокат казва, че той е съобразен с европейското право и не противоречи на европейското право. Тоест, решението на Управителният съвет на БНБ да бъде отстранен от длъжност е напълно законосъобразно“, категоричен е проф. Киров.

Експертът подчерта, че делото във Върховен административен съд се е проточило с години.

Ключовият въпрос, според него, е свързан с несъвместимостта на Гюров с длъжността подуправител на БНБ. Именно Народното събрание е органът, който може да прекрати мандата му, но липсата на своевременно решение създава институционален вакуум.

В този контекст проф. Киров обръща внимание на последвалото развитие – назначаването на Гюров за служебен министър-председател от президента Илияна Йотова: “през това време, Гюров стои в домовата книга и президентът, въпреки предупрежденията, които доста юристи отправяха, го назначи за служебен министър-председател. Гюров си подаде оставката, след като стана министър-председател и вече не е подуправител“, каза проф. Киров.

Според него подаването на оставка от страна на Гюров, след назначаването му, фактически обезсмисля делото.

“Делото във ВАС ще бъде прекратено поради липса на предмет“, каза той. / БГНЕС