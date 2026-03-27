Две жени са загинали при пожари във Враца и в София

Двама души са загинали при пожари през изминалото денонощие, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”. В страната са потушени общо 98 пожара.

Загинала е жена на 91 г. след пожар в къща във Враца. При пожара са опушени 200 кв.м стени и е унищожен един диван, сградата е спасена.

Трудноподвижна жена на 82 години е загинала след пожар в апартамент в столицата. Унищожено е домашно имущество – мебели, бяла и черна техника и др.

Пожарните екипи са реагирали на 134 сигнала за произшествия в страната.

С материални щети са възникнали 14 пожара, от които десет в жилищни сгради. Без нанесени материални щети са 84 пожара.

Извършени са 32 спасителни дейности и помощни операции. От тях две са били при катастрофи, а 29 за оказване на техническа помощ.

Четири лъжливи повиквания са получили от пожарната за изминалото денонощие, посочва БТА.