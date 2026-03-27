Николина Димитрова, Bloomberg TV Bulgaria: В ерата на AI качествените медии са по-необходими от всякога

Етиката се очертава като една от ключовите думи в борбата с дезинформацията – тенденция, която се засилва през последните години. Това заяви Николина Димитрова, изпълнителен директор на Bloomberg TV Bulgaria, по време на ICCO European Forum FUTURE REBOOT в панела „Дезинформация в ерата на AI: Какво PR вече не може да игнорира“.

Тя беше поканена да участва заедно с Кийт Кийли (доктор, ръководител на звеното за изследване на информационната среда в GATE и координатор на BROD – EDMO хъб за Румъния и България) и Сергий Биденко (консултант по кризисни ситуации и управление на репутацията). Модератор на дискусията беше Масимо Морикони (председател на ICCO и главен изпълнителен директор на Omnicom Public Relations Group, Италия).

Експертите бяха категорични, че в ерата на генеративния изкуствен интелект границата между реално и манипулирано съдържание става все по-трудна за разпознаване, а дезинформацията се разпространява със скоростта на светлината. Това поставя нови изисквания както към журналистите, така и към PR специалистите, които вече трябва да действат не само като посредници, но и като пазители на достоверността.

Липсата на доверие – не само към медиите, но и към институции, лидери на мнение и компании – е сред основните причини за бурното разрастване на фалшивите новини. Изкуственият интелект допълнително усилва този ефект, създавайки значими предизвикателства и налагайки нова ера, в която комуникаторите трябва да предефинират ролята си.

Николина Димитрова обясни основните принципи, които правят Bloomberg TV Bulgaria достоверен и надежден източник на информация:

“Контекст, данни и цифри – това са основните инструменти, с които Bloomberg TV Bulgaria работи. Имаме привилегията да работим с централата и офисите на Bloomberg LP и да ползваме тяхно съдържание – целият процес преминава през постоянни проверки на новините, данните и цифрите, преди да бъдат съобщени в ефир или публикувани на уебсайта. Разбира се, трябва да се съобразяваме с времето, да сме актуални и бързи – но никога това не взима превес пред проверката.”

Тя допълни, че 2025 г. е била ключова за телевизията, отбелязвайки 10-годишния ѝ юбилей. “През тази година направихме фокус върху позиционирането на Bloomberg TV Bulgaria като водеща бизнес медийна платформа, като привлякохме в студиото най-влиятелните бизнес лидери, инвеститори и предприемачи и разработихме специални юбилейни поредици за еволюцията на българската икономика,” каза Димитрова.

Тя подчерта и дигиталния растеж на медията: “Нашият сайт достига до 435 000 уникални потребители на месец, което ни позиционира сред най-четените икономически медии в страната.

Участниците в панела добавиха, че потреблението на достоверно и качествено съдържание трябва да бъде лична отговорност, формирана още в училище. Младите поколения трябва да изградят собствен филтър, който да им позволява да различават истинската информация от фалшивата.

Димитрова завърши с позитивна перспектива за медията: “Bloomberg TV Bulgaria продължава да укрепва позицията си като високо уважавана бизнес медия с устойчиво доверие сред аудитории, институции и корпоративния сектор. Убедени сме, че през 2026 ще надградим тази основа и ще задълбочим интеграцията си с глобалната марка Bloomberg.”