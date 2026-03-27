38 души са задържани при специализирана полицейска операция в Благоевградско

При днешната специализирана полицейска операция, осъществена на територията на област Благоевград, са задържани 38 души, каза и.д. главен секретар на Министерството на вътрешните работи (МВР) Георги Кандев на брифинг в Благоевград, в който участваха вътрешният министър Емил Дечев и директорът на Областната дирекция на МВР – Благоевград старши комисар Илия Тупаров.

По отношение на днешната полицейска операция в Благоевградско, Георги Кандев посочи, че тя обхваща не само престъпления против политическите права на гражданите, а целия аспект от Наказателния кодекс.

Сред задържаните има и за престъпления против политическите права на гражданите, посочи директорът на Областната дирекция на МВР в Благоевград ст. комисар Илия Тупаров. На територията на град Петрич са образувани девет бързи производства, задържани са двама, каза ст. комисар Тупаров. По едно досъдебно производство има образувано в Сандански и в Гоце Делчев. При полицейската операция не са открити парични средства, само списъци, каза директорът на ОДМВР – Благоевград в отговор на журналистически въпрос.

Пред журналисти министър Дечев каза, че се забелязва ясна тенденция за повишаване на доверието на населението към МВР в настоящия момент, като изнесе статистически данни за получените сигнали, образуваните досъдебни производства и задържани за нарушение на изборния процес 23 дни преди настоящите избори и за същия период преди парламентарните избори през 2024 година.

Главен комисар Георги Кандев направи съпоставка с числа по отношение на подадените сигнали, образувани досъдебни производства и задържани между периода преди изборите през есента на 2024 г. и преди предстоящите парламентарни избори за обхвата на ОДМВР – Благоевград.

Той посочи, че 23 дни преди парламентарните избори, които ще се състоят на 19 април, получените сигнали за нарушения на изборния процес на територията на дирекцията са 20. За съпоставка – 23 дни преди изборите през октомври 2024 г. е имало само един сигнал, каза и.д. главен секретар на МВР.

Към настоящия период има образувани четири досъдебни производства по линия на престъпления против изборните права, за същия период на предходните парламентарни избори не е имало нито едно.

По отношение на задържаните, към момента те са четирима, а 23 дни преди предходните избори не е имало нито едно, посочи още ст. комисар Кандев. До момента има издадени 176 предупредителни протокола, за същия период преди изборите през 2024 г. те са били 120, пише БТА.

Зад тези сухи цифри се крие огромен обем работа, извършен от колегите, отбеляза Кандев.

На въпрос има ли сигнали, насочени към служители на МВР, във връзка с нарушаване изборните права на гражданите или покровителстване на подобни лица, Георги Кандев каза, че не се прави разлика между хората, за които е подаден сигнал. Той допълни, че при информация за извършени престъпления от служители на вътрешното министерство, отношение взима дирекция „Вътрешна сигурност“.

Министър Емил Дечев и главен комисар Георги Кандев се срещнаха днес със състава на ОДМВР – Благоевград и обсъдиха приоритетите на вътрешното министерство, като акцент е бил поставен върху провеждане на честни и законосъобразни избори, съобщиха след срещата от дирекцията.