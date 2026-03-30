IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 24

46 000 чужденци от 86 страни се трудят у нас

Най-много са от Узбекистан, Индия и Турция

30.03.2026 | 08:40 ч.
Снимка БГНЕС

По данни на синдикатите за миналата година са дадени разрешителни за достъп до българския пазар на труда на 46 000 чужди работници от 86 държави, като най-много са от Узбекистан, Индия и Турция, съобщи БНР.

За сравнение, през 2024-а година те са по-малко от 35 000. През 2025-а година разрешителните за най-висококвалифицираните кадри с т.нар. „синя карта на Европейския съюз“ са 930 при 1100 през 2024-а.

Данните сочат още, че за първи път дошлите за сезонна заетост през миналата година са по-малко от получилите т.нар. единно разрешение за пребиваване и работа.

Експертният клуб за икономика и политика /ЕКИП/ и Институтът за социални и синдикални изследвания и обучение на КНСБ организират в столицата форум, посветен на проблемите и предизвикателствата, свързани с вноса на кадри в България.

В дискусията ще участват икономисти от синдикални организации, както и независими експерти и представители на академичната общност.

Организаторите подчертаха, че темата за привличането на чужденци на българския пазар на труда има висока обществена значимост заради дебатите за ролята на трудовата миграция в българската икономика.

По време на кръглата маса ще бъдат разгледани ключови въпроси като ефектите от вноса на работна ръка върху пазара на труда и възнагражденията, въздействието върху производителността и структурата на икономиката, социални аспекти на трудовата миграция.

Специално внимание ще бъде отделено на регулаторните политики и възможни решения на фона на многото промени, които в последните години бяха предприети в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.

Тагове:

работници чужбина узбекистан индия
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem