46 000 чужденци от 86 страни се трудят у нас

По данни на синдикатите за миналата година са дадени разрешителни за достъп до българския пазар на труда на 46 000 чужди работници от 86 държави, като най-много са от Узбекистан, Индия и Турция, съобщи БНР.

За сравнение, през 2024-а година те са по-малко от 35 000. През 2025-а година разрешителните за най-висококвалифицираните кадри с т.нар. „синя карта на Европейския съюз“ са 930 при 1100 през 2024-а.

Данните сочат още, че за първи път дошлите за сезонна заетост през миналата година са по-малко от получилите т.нар. единно разрешение за пребиваване и работа.

Експертният клуб за икономика и политика /ЕКИП/ и Институтът за социални и синдикални изследвания и обучение на КНСБ организират в столицата форум, посветен на проблемите и предизвикателствата, свързани с вноса на кадри в България.

В дискусията ще участват икономисти от синдикални организации, както и независими експерти и представители на академичната общност.

Организаторите подчертаха, че темата за привличането на чужденци на българския пазар на труда има висока обществена значимост заради дебатите за ролята на трудовата миграция в българската икономика.

По време на кръглата маса ще бъдат разгледани ключови въпроси като ефектите от вноса на работна ръка върху пазара на труда и възнагражденията, въздействието върху производителността и структурата на икономиката, социални аспекти на трудовата миграция.

Специално внимание ще бъде отделено на регулаторните политики и възможни решения на фона на многото промени, които в последните години бяха предприети в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.