Гюров към Свириденко: Преминахме от подкрепа към конкретни действия

Служебният министър-председател Андрей Гюров заяви, че българската делегация, която в момента е на посещение в Киев, е искрено впечатлена от усилията и постиженията на украинското правителство и народа в тези тежки времена.

Гюров даде съвместен брифинг с украинският си колега Юлия Свириденко.

По думите му в украинската столица е проведена много конструктивна и резултатна среща, на която България е изразила твърдата си подкрепа за народа на Украйна в неговата борба за независимост и териториална цялост.

"Днес много важно беше, че преминахме от подкрепа към конкретни действия. Обсъдихме редица теми и въпроси в различни сфери на икономиката, които биха били от полза както за българските граждани, така и за украинските компании, с възможности за сътрудничество”, каза в началото на брифинга Гюров и добави, че със Свириденко са разговаряли за икономика, енергетика и отбрана.

"Искам да подчертая нещо изключително важно за България - нашето общо културно наследство. Подписахме протокол, свързан с Болградската гимназия “Георги Сава Раковски“. Както знаете, това е една от най-старите български гимназии от епохата на Възраждането. Тя е дала на България редица изтъкнати личности - много премиери, включително първия ректор на Софийския университет. Това е културен мост между нашите народи", подчерта Гюров.

Премиерът подчерта, че е важно българските деца, които са част от най-голямата историческа българска общност извън границите на страната, да имат възможност да се обучават на своя език до завършване на образованието си.

Министър-председателят на Украйна Юлия Свириденко от своя страна приветства българската делегация. Премиерът добави, че двете делегации са провели първи съвместни консултации между правителствата на двете държави.

“Искам лично да изразя искрената си благодарност към господин премиера и към целия български народ за солидарността, за всеобхватната подкрепа за Украйна, която вече пета година се противопоставя на откритата агресия на Русия", добави Свириденко.

Тя добави, че Киев високо цени техническа и енергийна подкрепа, както и помощта за украинските граждани, които бяха принудени да напуснат страната заради войната. Тя благодари за отбранителните доставки, които Украйна вече е получила от София, и приветства решението на кабинета за задълбочаване на сътрудничеството.

"Първата тема, върху която се фокусирахме, беше енергетиката. Това е ключов приоритет за нас и благодарим за готовността за партньорство и обмен на опит в областта на ядрената енергетика, в която България има значителен опит. Обсъдихме и потенциала за проекти, свързани с развитието на алтернативните енергийни маршрути в Европа – включително Вертикалния газов коридор и Трансбалканския маршрут", обясни Свириденко.

"Това посещение и нашите разговори потвърдиха, че сме надеждни партньори, които споделят общи ценности и работят за стабилното развитие на Черноморския регион”, каза още украинският министър-председател.