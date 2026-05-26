Пазарът в България: Какво най-често друса българинът и как се сдобива с дрога?

16-годишното момиче загина в Благоевград след парти с наркотици, а момче се бори за живота си. Прокуратурата обвини 20-годишнен студент по философия от Югозападния университет в умишлено убийство. Към него са насочени подозренията, че в момент на огромен афект след прием на наркотици е проявил агресия и е изхвърлил от апартамента през прозореца както загиналото момиче, така и борещото се за живота си 17-годишно момче.

Младежите са си поръчали LCD по интернет, чрез приложението "Телеграм".

"Не може повече да си позволим да губим животите на нашите деца. МВР ще направи необходимото, но и обществото трябва да се осъзнае, ако няма сигнали, няма действия в училищата – няма как да стигнем до резултати", каза вътрешният министър Иван Демерджиев.

Употребата на наркотици сред учениците

Според официалните проучвания на организации като Националния фокусен център и регионалните съвети по наркотични вещества, първата среща на българските тийнейджъри с нелегалните субстанции се случва средно на възраст от 14 години.

Повечето ученици експериментират за първи път между 14 и 16 години, като съществуват и случаи на деца между 11 и 13 години, които посягат към забранени вещества поради тежка семейна среда. На 15 години младежите обикновено започват с канабис или синтетични канабиноиди, докато първата употреба на силно действащи стимуланти като кокаин, амфетамини, метамфетамини и екстази стартира средно на 16 години.

Кои са наркотиците, които са разпространени най-много у нас?

Марихуаната заема първо място по разпространение сред подрастващите, като съставлява близо 90 процента от случаите на употреба. Психическата зависимост към естествения канабис се развива постепенно при системна употреба, а типичните признаци включват зачервени очи, засилен апетит, забавени реакции и пресъхване на устата.

Сериозен проблем са синтетичните канабиноиди. Тези субстанции се произвеждат основно в Китай, внасят се в Европа под прикритието на ароматизатори или соли за баня и се препакетират на местно ниво. Те могат да създадат тежка зависимост още след първите няколко приема, а признаците за употреба включват силна параноя, панически атаки, халюцинации и рязко ускоряване на пулса.

Стимулантите съставляват втората голяма група наркотици на пазара у нас. Амфетамините и метамфетамините, разпространявани като прах или кристали, предизвикват силна психическа зависимост. Признаците за техния прием са силно разширени зеници, липса на нужда от храна и сън, треперене и неконтролируемо стискане на челюстите. Употребяващите показват висока активност и остават будни с дни, след което изпадат в състояния на физическо изтощение, депресия и прояви на агресия.

Според проучванията 2% от българите друсат кокаин. Той изгражда интензивна психологическа зависимост, изразяваща се в постоянна нужда от усещане за прилив на енергия. Признаците за неговата употреба включват приповдигнато самочувствие, разширени зеници, ускорен пулс и резки промени в настроението.

Екстази се среща под формата на таблетки главно в клубната среда и води до психическа зависимост, като употребяващите се разпознават по засиленото потене, дехидратацията и силното желание за общуване и физическа близост.

Хероинът е сред най-опасните, към него се развива изключително бърза физическа и психическа зависимост в рамките на дни редовна употреба. Лицата, които го приемат, се разпознават по силно свитите зеници, характерното заспиване в изправено или седнало положение, забавения говор, бледата кожа и следите от интервенции по вените.

Методите за разпространение претърпяват сериозна еволюция

Макар традиционната улична търговия около училища, паркове и дискотеки все още да функционира, пазарът масово се пренасочва онлайн. Приложението Телеграм се е превърнало в основна платформа за продажба на забранени вещества. Както се е случило и в Благоевград. Дилърите използват схема, при която клиентите получават физически картички с QR кодове в нощни заведения или ги откриват изрисувани по градските стени. Сканирането на кода препраща потребителя директно в автоматизиран канал за поръчки. Плащанията се извършват чрез дигитални платформи или криптовалути, а предаването на стоката става чрез тайници, при които купувачът получава GPS координати и снимка на скритото вещество, което изключва директния контакт.

Фентанилът - новата заплаха

Фентанилът се превърна в една от най-големите опасности на световния, а и на пазара на дрога у нас. Това е синтетичен опиоид, разработен първоначално за медицински цели като мощен аналгетик за овладяване на остра болка при онкологични заболявания или по време на тежки хирургически операции. Поради огромната си сила обаче, веществото бързо преля към черния пазар. Фентанилът е приблизително 50 до 100 пъти по-мощен от морфина и около 50 пъти по-силен от чистия хероин, което го прави изключително евтин за производство и същевременно смъртоносен дори в микроскопични дози от порядъка на 2 милиграма. С

Поради начина, по който взаимодейства с опиоидните рецептори в мозъка, фентанилът предизвиква изключително мощно и мигновено усещане за еуфория, съчетано с дълбоко успокоение. Физическата и психологическата зависимост се развиват с поразителна скорост. Толерансът на организма нараства само в рамките на няколко дни или седмици редовен прием, което означава, че на потребителя бързо му е необходимо по-голямо количество, за да изпита същия ефект или просто за да избегне ужасяващите абстинентни симптоми.

Пристрастяването към фентанил се счита за едно от най-тежките и трудни за лечение в съвременната наркология, тъй като психологическата нужда от веществото буквално подчинява волята на човека след едва няколко дози.

Симптомите при употреба и признаци на предозиране

Разпознаването на човек, който е под въздействието на фентанил, е свързано с класическите белези на опиоидното опиянение. Характерни симптоми са силно свитите зеници, които придобиват размерите на карфица, забавеният и неясен говор, видимата сънливост и замаяност.

Потребителите често губят координация, движенията им стават бавни, а в по-напреднала фаза изпадат в състояние на зомби - "заспиване" в изправено или седнало положение. Най-големият риск при фентанила е неговият изключително тесен прозорец между еуфоричната доза и смъртоносното предозиране.

Цените на дрогата

Данните от полицейските операции и официалния мониторинг на Националния фокусен център показват ясна картина за цените на дребно.

Един грам обикновен канабис се продава на улично ниво за суми между 7 и 10 евро, докато вносните разновидности достигат до 15 евро за грам.

Синтетичните канабиноиди се търгуват по около 5-6 евро за доза или близо 25 евро за грам.

Цената на амфетамините на прах варира между 7 и 15 евро за грам, а таблетките екстази се продават на цени от 5-10 евро за брой.

Кокаинът поддържа висока цена, като на улично ниво се движи между 60 и 70 евро лева за грам.

Кафявият хероин се предлага за около 30 евро за грам, докато белият хероин се търгува за около 70 евро за същата доза.

При разследвания на МВР и прокуратурата стойността на чистия фентанил на прах на едро се изчислява по съдебни тарифи на изключително високи суми, като при големи заловени количества експертите определят среднопазарна цена за нуждите на обвинението от около 120 лева за 1 грам.