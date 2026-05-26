Бирата в британския парламент e по-евтина от пъбовете, депутатите се черпят здраво ВИДЕО

Бирата в британския парламент се оказа по-евтина от тази в пъбовете. А това кара много депутати "да се черпят" преди заседание. Не е изненада, че всички те реагираха с възмущение, след като депутат от Зелената партия призова министър-председателя да подкрепи призива ѝ да забрани на депутатите да "пият на работното място".

Хана Спенсър, депутат от Гортън и Дентън, беше осмивана, докато се готвеше да зададе първия си въпрос на министър-председателя в Камарата на общините в сряда, като един депутат извика: "Някой иска ли халба?"

Тя предизвика вълна недоволство, след като изрази шока си, че депутатите са се напивали в барове в парламента между гласуванията. Коментарите ѝ предизвикаха голям дебат за ролята на депутатите и дали те трябва да имат право на евтин алкохол в парламентарните барове.

"В Гортън и Дентън трябва да плащаме пълна цена за халба бира, но тук, по някаква причина, е по-евтино и някои депутати пият преди да гласуват. Това наистина ме шокира, когато дойдох в Парламента, защото това е нашето работно място", заяви тя. "Сега съгласен ли е министър-председателят със собствените си депутати, които защитиха правото си да пият евтин алкохол на работното място, или е съгласен с мен, че депутатите не трябва да пият на работното място, като се има предвид, че гласуваме за огромни неща като климатичната криза, правата на хората с увреждания, жилищното настаняване, детската бедност?"

Кийр Стармър отговори:

"Ще има различни мнения за това дали хората трябва да могат да се насладят на питие тук или не. Но мисля, че можем да се съгласим, че мнозинството от хората в тази страна искат икономика, която работи за тях, обществени услуги, които са на разположение, когато имат нужда от тях, и всяко дете, което да стига дотам, доколкото му е по силите или способностите. Но единственият начин да се постигне това е чрез лейбъристко правителство, както правим ние. Зелените смятат, че техният лидер ходи по вода, оказва се, че той просто живее по вода и не плаща общински данък."

Хана Спенсър - от водопроводчик до депутат

От водопроводчик до парламентарист, Хана Спенсър пристигна в Камарата на общините като първият победител на частичните избори в Уестминстър от Зелената партия.

34-годишната жена отбеляза победата си в Гортън и Дентън, Голям Манчестър, с извинение към клиентите си, казвайки:

"Мисля, че може да се наложи да отменя работата, която бяхте резервирали, защото отивам в Парламента. А когато стигна там, ще направя място за всички, които вършат работа като моята, за да имаме място на масата."

Спенсър работи като водопроводчик, след като напуска образованието си на 16 години, и започва 2026 г. с амбицията "нова година, нова търговия".

Тя обясни, че се е върнала в колежа, за да започне редовен курс по мазилка, но в рамките на седмици е комбинирала това обучение - пътуване с кола до колеж в Стоук - с усилията си в кампанията в Гортън и Дентън.

Когато беше обявена за кандидат на партията за частични избори, Зелената партия подчерта връзките на родената в Болтън Спенсър с района и как тя "е живяла в Голям Манчестър през целия си живот".

Спенсър, смятана за прямолинейна и автентична, веднъж написа, че ще "радва" да се изнесе от Гортън и Дентън.