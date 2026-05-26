Отмениха бедственото положение в област Габрово

Най-критична е ситуацияра в Дряново и Севлиево

26.05.2026 | 17:22 ч. 0
БГНЕС

Считано от 17:00 часа днес бедственото положение в областта се отменя със Заповед на областния управител, съобщиха от Областната администрация, цитира БГНЕС.

Най-критична в инфраструктурно отношение остава ситуацията  за община Дряново, където продължават дейностите по възстановяване и обезопасяване на засегнатите обекти.

Като допълнение към обезщетенията от държавния бюджет, в общините Дряново и Севлиево се предвижда и отпускането на помощи от общинските бюджети. В община Севлиево се набират и дарения след координация с отдел “Здравеопазване и социални дейности“ на телефон: 0675 396 216.

Областният управител Кристина Сидорова изказва съболезнования към близките на 55-годишния Георги Карапенев, чието тяло бе открито след проведени издирвателни действия.

В координация с всички ангажирани институции продължават дейностите по преодоляване на последиците от бедствената ситуация и подпомагането на засегнатите домакинства

Тагове:

Габрово бедствено положение наводнения поройни дъждове
