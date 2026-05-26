Sofia Pride Film Fest се завръща с 15-о издание

София ще бъде домакин на 15-ото издание на Sofia Pride Film Fest - единствения международен ЛГБТИ филмов фестивал в България. Той ще се проведе от 2 до 12 юни в Дом на киното и Френския институт в България.

Под мотото "Героят си ти!" фестивалът ще представи селекция от пълнометражни и късометражни филми, отличени на международни фестивали. В конкурсната програма тази година влизат осем пълнометражни и единадесет късометражни заглавия, които разглеждат теми като идентичността, любовта, семейството, свободата и правото да бъдеш себе си. За четвърта поредна година публиката ще избере своите фаворити чрез гласуване.

Откриване с "The Little Sister"

Фестивалът ще бъде открит на 2 юни с френския филм "The Little Sister" - деликатен разказ за семейните отношения, личната идентичност и изборите, които понякога ни изправят срещу най-близките хора.

В центъра на историята е връзката между сестри - крехка, сложна и изпълнена с неизказани емоции. Филмът се движи между любовта и дистанцията, между семейните очаквания и нуждата човек да бъде себе си.

С изчистен визуален език и тиха емоция "The Little Sister" задава тона на програмата - кино, което не просто разказва, а създава пространство за съпреживяване.

Филми, които задават въпроси

Сред акцентите в програмата са "The Mysterious Gaze of the Flamingo" и "Maspalomas" - два филма, които не предлагат лесни отговори, а отварят пространство за размисъл.

"The Mysterious Gaze of the Flamingo" е визуално въздействащ филм за различието, стигмата, принадлежността и начина, по който виждаме себе си през погледа на другите.

"Maspalomas" пренася зрителя в едно от най-разпознаваемите ЛГБТИ пространства в Европа и поставя въпроси за свободата, самотата, дома и принадлежността.

Двата филма ще бъдат показани на 3 и 4 юни в Дом на киното.

Вечер, посветена на феминизма

На 5 юни Sofia Pride Film Fest ще представи вечер, посветена на феминизма. В програмата е филмът "Love Letters", който разглежда темите за интимността, комуникацията и границата между любовта и контрола.

Филмът поставя въпроси за насилието, което невинаги е видимо - за думите, мълчанието и властта в една връзка. Акцентът пада и върху насилието в еднополови отношения - тема, която често остава извън институционалния и обществен разговор.

Входът за прожекцията е свободен. "Love Letters" ще има и втора прожекция на 10 юни от 18:30 ч. във Френския институт в България.

Късометражно кино и българско участие

Късометражните програми тази година са разделени в два блока с различни гласове, естетики и истории от цял свят. Те включват лични разкази, експериментални форми и социално ангажирани теми.

В селекцията за 2026 г. участват и два български филма - "Found at Sea" на режисьорката Димана Марковска, който ще бъде показан на 6 юни от 20:00 ч. в Дом на киното, и "They" на Коста Каракашян, включен в Късометражен блок 2 на 11 юни от 20:00 ч. отново в Дом на киното.

Късометражните филми също участват в конкурса за Наградата на публиката, а победителят ще получи парична награда.