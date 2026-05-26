Нелепо: Туристка съди италиански ресторант, не ѝ дали да пие чешмяна вода

Италиански касационен съд отказа обезщетение на чуждестранен турист за това, че не му е била предоставена чешмяна вода в ресторант, съобщи Corriere dell'Alto Adige на 25 май. По този начин съдът потвърди предишни решения, включително тези на италианския Върховен съд, който също отказа обезщетение за туриста.

Жената, чието име и националност не са разкрити, се обърнала към съда, след като прекарала седмица в петзвездния хотел Sassongher в Корвара ин Бадия в Доломитите по време на коледните празници през 2019 г.

В иска си тя заявила, че е платила 5700 евро за престоя си, с полупансион и без напитки. Ресторантът на хотела обаче отказал молбата ѝ за чешмяна вода, въпреки че тя предложила да плати за нея. Вместо това ѝ е предоставена минерална вода за 7 евро за бутилка от 750 милилитра.

Туристката първоначално завежда дело в Рим, след това обжалва, след което се обръща към Върховния съд, а след това и към Касационния съд. В иска си тя иска обезщетение от 2700 евро.

Жалбоподателката твърди, че хотелът "постоянно ѝ е отказвал възможността да пие вода от чешмата, принуждавайки я да купува бутилирана вода". Тя твърди, че хотелът е нарушил правата ѝ, тъй като водата е "универсално човешко право като индивид".

Съдилищата постановяват, че няма разпоредби, изискващи хотелът да осигурява течаща вода, и жената няма право на обезщетение, тъй като няма доказателства, че хотелът е нарушил условията на договора си с клиента.

"Касационният съд потвърди концепцията, че заведението няма задължение да осигурява питейна вода на посетителите; тези, които желаят, са свободни да го направят", каза адвокат Силвио Беларди, който представляваше хотел Sassongher.