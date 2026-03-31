Кола пропадна в дупка от ВиК авария в "Столипиново"

Ямата на улицата се е образувала след теч от спукан водопровод

31.03.2026 | 11:31 ч. 3
Кола пропадна в дупка, образувана от ВиК авария в пловдивския квартал "Столипиново". При инцидента на ул. "Ландос" няма пострадали, съобщи БНТ.

По разкази на очевидци, заради водата жената, шофирала автомобила, не е видяла отнесения асфалт. Ямата на улицата се е образувала след теч от спукан водопровод.

Улицата е наводнена в участъка срещу пощата в район "Източен". Движението е затруднено. Домакинствата по високите етажи останаха без вода. Цялата улица "Ландос", улица "Храбрец" и "Калина" са заляти с вода и минаването от коли в зоната е почти невъзможно. Очевидци споделят, че водата е дълбока, а преминаването в района е опасно. 

Свързани статии

Дежурни екипи на ВиК вече работят на мястото. До отстраняване на аварията водоподаването в някои части от района е спряно.За момента не може да се прогнозира кога водоподаването ще бъде възстановено изцяло, но е предвидено дейностите на Водното дружество да продължат до края на работния ден. 

кола пропадна дупка ВиК авария Столипиново
