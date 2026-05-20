ЕС обмисля Меркел или Драги за посредник в преговори с Путин

Европейският съюз обмисля кандидатурите на Ангела Меркел и Марио Драги като възможни посредници в преговорите с руския президент Владимир Путин, съобщава Financial Times.

Според британското издание в Европа нараства подкрепата за идеята ЕС да назначи свой собствен представител, тъй като водените от САЩ преговори за Украйна са в застой.

Ангела Меркел е бивш канцлер на Германия и една от най-влиятелните фигури в европейската политика през последните десетилетия. Тя ръководи страната в продължение на 16 години - от 2005 до 2021 г., и оглавяваше Християндемократическия съюз.

Меркел е сред западните лидери с най-богат опит в разговорите с Путин. Тя говори свободно руски, а руският президент владее немски, което в миналото им позволяваше да общуват директно. Бившият германски канцлер беше и сред ключовите фигури зад Минските споразумения от 2014-2015 г. след анексирането на Крим.

Въпреки че политиката ѝ към Русия, включително енергийната зависимост чрез "Северен поток 2", по-късно беше подложена на сериозни критики, Меркел продължава да се възприема като фигура с голям дипломатически авторитет.

Другото обсъждано име е Марио Драги - бивш премиер на Италия и бивш председател на Европейската централна банка. Наричан "Супер Марио", той оглавяваше ЕЦБ между 2011 и 2019 г. и изигра ключова роля за стабилизирането на еврозоната по време на дълговата криза с прочутото си обещание да направи "каквото е необходимо".

По-късно Драги беше министър-председател на Италия от 2021 до 2022 г. Той се ползва с високо доверие на международната сцена, включително в САЩ и сред финансовите пазари, и е известен като прагматик, способен да намира решения в сложни кризисни ситуации.

Като премиер на Италия Драги зае твърда проукраинска и проатлантическа позиция и беше сред първите европейски лидери, подкрепили предоставянето на статут на кандидат-членка на ЕС на Украйна, пише БГНЕС.