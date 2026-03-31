IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 65

Превъртя дрегера: Задържаха шофьор с рекордните 4,46 промила

37-годишният мъж е спипан в Бургас, остава в ареста 24 часа

31.03.2026 | 12:33 ч.
Снимка: БГНЕС

Полицията задържа шофьор с рекордните 4,46 промила в Бургас.

Случаят е от снощи, когато на ул. “Ал. Г. Коджакафалията” до бл. 218А в к-с “Меден рудник” полицейски служители спрели за проверка лек автомобил с бургаска регистрация. Колата е управлявана от 37-годишен мъж от руенското село Добромир.

Свързани статии

След извършената на място проверка е установено, че мъжът шофира след употреба на алкохол с концентрация – 4,46 промила. Шофьорът отказал да даде кръвна проба за химичен анализ.

Той е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem