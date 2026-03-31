Адемов: Няма да допуснем натиск върху уязвимите групи преди изборите

Служебният министър на социалната политика Хасан Адемов е категоричен, че държавата няма да допусне натиск върху уязвимите групи преди изборите. Основен приоритет, по думите на министъра, е организацията на предстоящите предсрочни парламентарни избори и гарантирането на свободното упражняване на избирателните права.

Министър Хасан Адемов и и.д. главен секретар на Министерството на вътрешните работи (МВР) Георги Кандев бяха на посещение в Якоруда, заради сигнали за използване на социалната система за политически натиск.

Адемов посочи, че МТСП има ангажимент да подкрепя уязвимите групи в настоящата тежка ситуация и да не допуска използването на инструментите на социалната политика за влияние върху вота.

Министърът поясни, че посещението му в Якоруда и региона е провокирано от зачестили сигнали за опити за въздействие върху хора, които получават социална подкрепа.

“Тези хора трябва да бъдат спокойни, че никой не може да ги лиши от топъл обяд, от личен асистент или от подкрепата по линия на европейската солидарност“, каза още Адемов.

“Цялата тази група от български граждани трябва да бъдат спокойни, че държавата, в лицето на всички институции, стои зад избирателните им права, каза министърът и добави, че в момента тече т. нар. оценка на индивидуалните потребности на хората, които имат нужда от лични асистенти, съобщи министърът и допълни, че по тази линия също се оказва натиск.

“Сигналите от хората са, че ще бъдат лишени от топъл обяд, от асистентска подкрепа, както и по отношение на месечните помощи за социално слаби хора”, коментира Адемов и е категоричен, че всички сигнали ще бъдат проверени.