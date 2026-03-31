МОСВ: Паркове и резервати ще са под строг контрол заради риск от пожари

Министърът на околната среда и водите Юлиян Попов обяви периода от 1 април до 31 октомври 2026 г. за пожароопасен сезон в националните паркове и резерватите у нас.

Според заповедта регионалните екоинспекции (РИОСВ) и дирекциите на парковете трябва стриктно да изпълняват противопожарните планове и да подготвят системи за бързо известяване при евентуални инциденти.

Започва изготвяне на графици за специализирано наблюдение в пожароопасните райони и се засилва превантивният контрол върху дейността на собственици и ползватели на обекти, гори, земи и водни площи за опазване от пожари в съответните защитени територии.

Като важен елемент от превенцията до кметовете на общини се изпращат предписания да информират населението за опасността от възникване на пожари, както и за санкциите, които ще бъдат налагани на нарушителите.

По указание на екоминистерството кметовете трябва да сформират доброволчески отряди за гасене на пожари в защитените зони.

Общините са длъжни да засилят контрола срещу паленето на стърнища, треви и крайпътни ивици, което е строго забранено. Тези пожари са изключително вредни: те унищожават плодородието на почвата, убиват полезни микроорганизми и застрашават цели гори, защитни пояси и животински видове.

Регионалните структури на МОСВ ще осъществяват последващ контрол за изпълнението на дадените предписания. При установяване на нарушения ще се търси отговорност от виновните лица, включително чрез налагане на административно-наказателни мерки.

МОСВ апелира към всички граждани и земеделски стопани да поддържат постоянна бдителност и да спазват стриктно мерките за превенция, за да не се допуска възникване на пожари в защитените територии, тъй като те са едни от най-опасните и трудни за овладяване бедствия.