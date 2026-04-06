IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
Новини Днес | 30

Добри условия за туризъм в планините, но лавинната опасност се покачва

Ски курортите ще работят до края на тази седмица, припомня ПСС

06.04.2026 | 10:21 ч. 0
БГНЕС

Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК) и припомнят, че ски курортите ще работят до края на тази седмица.

Температурите в планните са от минус четири до два градуса. 

От ПСС съветват туристите да използват сините планински маркировки, защото поради покачването на температурите лавинната опасност също се покачва.

Няма регистрирани инциденти за изминалото денонощие.

Според прогнозата за времето в планините ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове  – с временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа до умерен вятър от север-северозапад, по високите части – предимно от север. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра – около 5°. (БТА)

Тагове:

планини туризъм ПСС
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem