13-годишна избяга от дома си поради системен тормоз от баща си

Момиче на 13 години от Гълъбово е избягало от дома си поради системен тормоз и спрямо нея са взети мерки под закрила на Детската педагогическа стая при местното Районно управление. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

На 4 април в 14:55 часа на телефон 112 в Районно управление в Гълъбово е получен сигнал от 37-годишен мъж, че малолетната му дъщеря, която е на 13 години, след училище отишла с приятеля си в Раднево и все още не се е прибрала. Полицейски служители са извършили обход в града и момичето е установено, заедно с момче на 15 години. При проведена беседа с тях момичето заявило, че е било удряно от баща си и е избягала от дома си поради системен тормоз. Момчето казало, че е ставало свидетел, че бащата е удрял момичето.

Образувано е досъдебно производство.

Близо 940 жени и деца, пострадали от домашно насилие, са получили подкрепа от кризисния център "Самарянска къща" в Стара Загора. Това съобщи за БТА през януари Мария Данева, координатор „Публични инициативи“ и Самарянска доброволческа служба.