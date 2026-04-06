Бум на туристи във Велико Търново за Великден

Нощувката излиза около 50 евро

06.04.2026 | 15:52 ч. 2

Старата столица Велико Търново се подготвя за Великден и очаква бум на туристи - не само българи, но и чуждестранни групи. На 80% от хотелите в града и околностите вече са резервирани.

Хотелиери и ресторантьори във Велико Търново и Арбанаси се подготвят за български и чужди гости за Великден.

"Имаме традиция - задължително на закуската посрещаме гостите с козунак и червени яйца", каза управителят на хотел Веселина Кънева. 

Тодор Марков, управител на хотел в Арбанаси споделя, че вече е подготвил менюто - имаме салата ордьовър, много хубава кавърма и десерт, който тук си правим. 

“Нощувката при нас е около 50 евро, а вечерята излиза около 30 евро на човек", допълни управителят пред Bulgaria ON AIR.

Майсторите в дюкяните на Самоводската чаршия също очакват много туристи за празника.

"Когато Великден е много близо до Гергьовден и се сливат двата празника, българите предпочитат да отидат в Турция или Гърция, а сега е на 12 април и българите ще си останат в България, и ще дойдат във Велико Търново. Всичко се купува - от дърворезбата също, според това кой какво си е харесал и от какво има нужда", коментира майсторът- дърворезбар Румяна Стоянова. 


Очакват се и чужди групи, които пристигат в Русе с круизни кораби и се отбиват в старата столица.

Цените на нощувките 

"Чужденците, които ние придружаваме, са англоговорящи, предимно американци, но и канадци, австралийци, от Нова Зеландия идват доста хора. Арбанаси, били сме в църквата "Св. 40 мъченици" и разбира се, Царевец", сподели екскурзоводът Петър Тодоров. 

Много от туристите ще се отправят и към местността Царевец.

Цените на нощувките в хотелите варират в широк диапазон. За единична стая те започват от 25 евро и стигат до 150 евро. 

Велико Търново Великден Царевец туристи нощувки
