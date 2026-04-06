Бум на туристи във Велико Търново за Великден

Старата столица Велико Търново се подготвя за Великден и очаква бум на туристи - не само българи, но и чуждестранни групи. На 80% от хотелите в града и околностите вече са резервирани.

"Имаме традиция - задължително на закуската посрещаме гостите с козунак и червени яйца", каза управителят на хотел Веселина Кънева.

Тодор Марков, управител на хотел в Арбанаси споделя, че вече е подготвил менюто - имаме салата ордьовър, много хубава кавърма и десерт, който тук си правим.

“Нощувката при нас е около 50 евро, а вечерята излиза около 30 евро на човек", допълни управителят пред Bulgaria ON AIR.

Майсторите в дюкяните на Самоводската чаршия също очакват много туристи за празника.

"Когато Великден е много близо до Гергьовден и се сливат двата празника, българите предпочитат да отидат в Турция или Гърция, а сега е на 12 април и българите ще си останат в България, и ще дойдат във Велико Търново. Всичко се купува - от дърворезбата също, според това кой какво си е харесал и от какво има нужда", коментира майсторът- дърворезбар Румяна Стоянова.



Очакват се и чужди групи, които пристигат в Русе с круизни кораби и се отбиват в старата столица.

"Чужденците, които ние придружаваме, са англоговорящи, предимно американци, но и канадци, австралийци, от Нова Зеландия идват доста хора. Арбанаси, били сме в църквата "Св. 40 мъченици" и разбира се, Царевец", сподели екскурзоводът Петър Тодоров.

Много от туристите ще се отправят и към местността Царевец.

Цените на нощувките в хотелите варират в широк диапазон. За единична стая те започват от 25 евро и стигат до 150 евро.

