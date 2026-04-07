IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 35

Жена направи забележка на непознат, той ѝ счупи ръката

Мъжът е настанен за лечение в Центъра за психично здраве

07.04.2026 | 10:05 ч.
Снимка: архив, БГНЕС

Жена на 72 години е с фрактура на ръката след забележка към непознат, съобщиха от МВР във Велико Търново.

Сигнал за случая е получен от Спешна помощ в областния град, след като там е постъпила 72-годишна жена със съчетана фрактура на ръката. 

След намесата на полицията е изяснено, че същия ден по обяд, прибирайки се към дома си във Велико Търново, пред гараж на жилището си тя е видяла непознат мъж, който прави боклук с пуканки. 

Направила му забележка, след което била настигната и блъсната от него. Мъжът се отдалечил, а при падането жената наранила ръката си. 

В хода на разследването е установена самоличността на извършителя – 42-годишен местен жител, неизвестен до момента на полицията. Той е настанен за лечение в Центъра за психично здраве във Велико Търново и по случая е започнато досъдебно производство.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

фрактура ръка Велико Търново забележка
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem