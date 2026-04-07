Жена направи забележка на непознат, той ѝ счупи ръката

Жена на 72 години е с фрактура на ръката след забележка към непознат, съобщиха от МВР във Велико Търново.

Сигнал за случая е получен от Спешна помощ в областния град, след като там е постъпила 72-годишна жена със съчетана фрактура на ръката.

След намесата на полицията е изяснено, че същия ден по обяд, прибирайки се към дома си във Велико Търново, пред гараж на жилището си тя е видяла непознат мъж, който прави боклук с пуканки.

Направила му забележка, след което била настигната и блъсната от него. Мъжът се отдалечил, а при падането жената наранила ръката си.

В хода на разследването е установена самоличността на извършителя – 42-годишен местен жител, неизвестен до момента на полицията. Той е настанен за лечение в Центъра за психично здраве във Велико Търново и по случая е започнато досъдебно производство.