IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 82

БДЖ пуска над 13 400 допълнителни седящи места във влаковете за Великден

При закупуване на билет за отиване и връщане пътуващите могат да ползват намаление

07.04.2026 | 16:00 ч.
„БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД предприема допълнителни мерки във връзка с предстоящите великденски празници и очакваното значително увеличение на пътникопотока,  с цел осигуряване на по-спокойно, предвидимо и комфортно пътуване. За целта през периода от 8 до 14 април ще бъдат осигурени над 13 400 допълнителни седящи места в съставите на влаковете по основните направления в страната, съобщиха от компанията. 

БДЖ препоръчва на своите клиенти да закупят билета си за пътуване възможно най-рано, да не разчитат на закупуването му в последния момент на гишетата в гарата на заминаване и да планират предварително своето прибиране, тъй като продажбата на билети ще бъде преустановявана при запълване максималния капацитет на всяка от влаковите композиции. При закупуване на билет за отиване и връщане пътуващите могат да ползват намаление от редовната цена от 10% до 20% в зависимост от различните търговски оферти на дружеството.

За клиентите, които предпочитат да закупят билети за своето пътуване от билетните каси, вече е в ход предварителна продажба за всички пътуващи през празничния период влакове. Клиентите на БДЖ могат да закупуват билети за своето пътуване и посредством онлайн системата за продажба на железопътни билети, която е достъпна на официалната интернет страница на БДЖ - www.bdz.bg, както и на електронен адрес - https://bileti.bdz.bg/.  С оглед повишаване на комфорта при пътуване, при бързите влакове се препоръчва закупуването на запазено място. 

Националният железопътен превозвач напомня, че за нормалното протичане на пътуването е необходимо пътниците да предвидят достатъчно време преди началния час на тръгване за придвижване до перона, качване във влака и заемане на място. Във влаковете не се допуска превоз на багаж с размери и тегло над установените норми, както и на забранени предмети и течности.

Тагове:

влак БДЖ Великден
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem