Градска реалност: Градинки-паркинги, разбити улици, занемарени централни части

Качеството на градския живот е комплексна оценка за условията, в които живеят жителите на градовете, обхващаща множество фактори – от екологичното състояние до социалната среда и инфраструктурата. Важна част са наличието на паркове и зелени площи, които са от съществено значение за филтриране на прахови частици, охлаждане на средата и осигуряване на места за отдих, ниски нива на шум и по-чист въздух.

В платформата на Helpbook.info ни писаха от район „Искър“ с твърдението, че положението вече е нетърпимо, тъй като масово се паркира в зелените площи. Вследствие на това, калта се разнася из улиците, а след като изсъхне се превръща в прах и преминаващите автомобили я вдигат и дишането и чистотата на улицата и жилищата става невъзможно.

„От години стои този проблем и нищо не се прави. Вече е невъзможно да проветряваме жилищата си, защото се пълнят с прах и то доста сериозно поради натовареността на улицата. В близост има детска градина и училище и потока от деца и родители е неспирен.“ (целият сигнал - тук)

Улиците във Владая пък са с нарушена пътна настилка и дълбоки дупки и улеи от години, които са трудно проходими с лек автомобил. В следствие на неглижирането на подадените многобройни сигнали за спешна нужда от ремонт, местата вече са обявени за "кални точки" и са изкарани от плана за снегопочистване.

„Моля за незабавни действия на ремонт на уличната настилка и настояваме изброените улици да бъдат включени отново в плана за снегопочистване, както беше предните години до преди тази зима! Недопустимо е поради липса на ремонт от страна на община, район и кметство да бедстват много семейства при всеки снеговалеж и да бъде променян обхвата на снегопочистващата фирма!“ (целият сигнал - тук)

В кв. "Борово" тротоарът е компрометиран от години и при всеки дъжд между изпочупените плочки се образуват кални джобове и хората са принудени да се движат по улиците. Отделно, дъждовната вода се излива директно в основите на блоковете и има опасност от пропадането им. (целият сигнал - тук)

За финал на днешния обзор имаме молба за обновяване: „Пред хотел Рила имаше приятна, чиста и красива градинка. Обаче от години езерото в нея е разбито, изоставено, пълно с боклуци. И цялата градинка е занемарена, а се намира в идеалния център на София.“ (целият сигнал - тук)

