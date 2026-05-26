Мадяр посрещна гаджето си на летището, унгарците подивяха да се снимат с него ВИДЕО

Така той опроверга слуховете, че с Илона Сабо са разделени

26.05.2026 | 17:45 ч. 5
Унгарският премиер Петер Мадяр привлече общественото внимание, след като беше заснет на летище "Лист Ференц" в Будапеща през уикенда. Тази сцена скоро се озова в социалните мрежи и стана изключително гледана.

Видеото, заснето в неделя в зоната за пристигащи, показва премиера, който стои с букет цветя в ръце и търпеливо чака партньорката си Илона Сабо. Видеото е публикувано в TikTok от пътник и за нула време започва да се споделя и в други платформи.

Това, което допълнително привлича вниманието, е фактът, че междувременно към него се приближават граждани, които го разпознават, затова го спират за снимка и кратък разговор. Според унгарските медии, премиерът е останал в добро настроение и изключително сърдечен към всеки, който се приближава до него.

В един момент на летището пристига Илона Сабо, на която премиерът връчва букет цветя, след което взема куфара ѝ. След това двойката напуска летището заедно.

Интересът към момента идва след седмици спекулации в социалните мрежи за предполагаемата раздяла на двойката. TikTok и Reddit бяха залети с различни твърдения, че връзката им е приключила, без официално потвърждение.

Мадяр преди това накратко отрече тези твърдения със съобщение, което допълнително привлече общественото внимание:

"Не сме се разделили, тя все още седи до мен", каза той тогава.

Новото видео от летището сега се тълкува от мнозина като неформално, но съвсем ясно потвърждение, че връзката им все още е стабилна, което заглуши, поне засега, слуховете, които циркулират в мрежите от дни

Тагове:

Петер Мадяр Унгария премиер Илона Сабо
