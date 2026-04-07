Иван Христанов: Корупцията в земеделието е започнала да намалява

Министърът на земеделието Иван Христанов очерта картина на сериозни проблеми в сектора, но и на активни действия за тяхното ограничаване.

В разговор в ефира на "Денят ON AIR" по актуални теми той подчерта, че въпреки блокираната законодателна дейност, контролът върху храните и земеделието се е засилил, а резултатите вече са видими.

"Сега закони няма как да има, защото Народното събрание не работи. И го казвам с огромно огорчение, защото преди да се саморазпусне заради кампанията, внесох аз лично няколко закона, подадох ги през народни представители, за да могат минат по по-бързата процедура. За съжаление, тези закони не бяха разгледани", каза Христанов пред Bulgaria ON AIR.

Контрол върху храните

Министърът посочи, че започналата три седмици по-рано акция за контрол на храните е разкрила тревожни практики.

"Тонове ябълки, които са обявени за чист и биологичен продукт, един изключително недобросъвестен оператор е взел обикновени ябълки, пръскани с пестициди, и ги е закарал в училище по схема "Училищен плод", съобщи Христанов.

Той даде примери с проверки в Монтана, Габровско, Свищовско и Плевен, както и случаи на подвеждащо етикетиране - например вносни зеленчуци, представяни като български, или обратното, с цел ценови манипулации.

"Нива на хигиена - аз чета докладите и не мога да повярвам, че чета такова нещо: ръждясало оборудване, мухъл, текат таваните, текат подовете, обледени камери, които не позволяват затваряне, конфискация на стотици тонове месо, включително заради изтекъл срок на годност, съхранение в неправилни условия, липса на печат за произход", посочи още служебният министър.

В рамките на около 20 дни са били извършени над 2000 проверки, довели до стотици актове и конфискация на големи количества храна.

По думите на Христанов засиленият контрол вече дава резултат. При последните проверки инспекторите установявали, че много обекти бързо са започнали да спазват изискванията - били са почистени помещения, изхвърлени негодни продукти и предприети мерки за подобряване на условията.

Незаконен внос и икономически натиск

Министърът описа и конкретни случаи на незаконен внос и търговия.

Христанов призна, че предприетите действия са засегнали сериозни икономически интереси. Той съобщи, че ръководители в системата вече са получавали притеснителни обаждания, които създавали усещане за натиск. Самият Христанов също допусна, че подобен натиск е неизбежен при такива реформи.

Злоупотреби в горския сектор

Министърът обърна внимание и на злоупотреби в горския сектор.

По негови думи служители са били назначавани с цел осигуряване на гласове на избори, съществували са и случаи на хора, които са получавали заплати, без реално да работят.

"Той не знае къде работи. Когато му кажат: "Ти се водиш при нас в държавното горско стопанство", той искрено се изненадва. Пак ви казвам - той е професия "банкомат". Тегли парите и си тръгва", каза Христанов.

Въпреки мащаба на проблемите, министърът заяви, че корупцията в сектора е започнала да намалява. Според него още в рамките на първите седмици от засиления контрол се е наблюдавала осезаема промяна.

Като следващ фокус той посочи управлението на горите, включително борбата с незаконната сеч.

По думите на Христанов предстои да бъдат разкрити тежки нарушения, които създават риск за населени места заради ерозия и свлачища.