Ромите са сред нас, но са били избутани в периферията

Днес отбелязваме Международният ден на ромите. Огнян Исаев от Тръстa за социална алтернатива в ефира коментира, че образованието винаги се е определяло като ключова тема, когато става въпрос за ромите.

“Ромите са тук и живеят сред нас, но са били избутани в периферията. Образованието е много важно. Не само учениците да са в училище, а да бъдат ангажирани в процеса и престоят им там да им носи стойност в зрелия им живот", коментира Исаев в предаването на "България сутрин".

В сравнение с други етнически групи, ромите със средно образование, които живеят в бедност, е 7-8 пъти по-висок, казва Исаев. Според него или образованието не е било адекватно на нуждите им, или има и други фактори като дискриминация и невъзможност за упражняване на професия, за която са учили.

"През 90-те години основният подход беше участие на ромите в икономиката, в социалния живот, в културния живот, в политиката", коментира представителят на Тръста за социална алтернатива.

Исаев е на мнение, че на ромите не трябва да гледаме само като на работна ръка.

Равни възможности

Исаев посочи какво да разбират хората под интеграция:

* когато се строят 100 детски площадки в София, 10 от тях да са в ромските квартали

* когато се асфалтират 100 улици, две от тях да са в ромските квартали

* когато се прави облагородяване, ромските квартали да не остават извън градското планиране

"Това е истинската интеграция и включване, то не става за сметка на българите или турците. Всеки от нас заслужава толкова публична инвестиция, колкото има негов съгражданин от друг квартал", подчерта Исаев пред Bulgaria ON AIR.

Ромите и образованието

Гостът отбеляза, че при ромите се наслагват много проблеми.

"Често чуваме, че образованието е безплатно, но всеки с деца знае колко скъпо право е образованието. При ромите имаме и бедност, и ниски очаквания към ромските ученици", каза Исаев и добави, че образователната ни система е силно централизирана и трябва да има повече автономност за учителите.

Гледайте видеото с целия разговор.