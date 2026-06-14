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Голям пожар избухна в столичния квартал "Надежда" (ВИДЕО)

Огнената стихия изпепелява автомобили

14.06.2026 | 13:15 ч. 6
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Голям пожар избухна в столичния квартал "Надежда", съобщиха очевидци в социалните мрежи.

Снимки и видеоклипове от мястото показват гъст черен дим, който се издига над жилищните сгради в района и се вижда от различни части на столицата.

По първоначална информация огънят е тръгнал от автомобил на "Пътна помощ", който се е запалил, а впоследствие пламъците са обхванали и други превозни средства на платен паркинг наблизо.

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На място са изпратени екипи на пожарната и полицията, които работят по овладяването на огъня и ограничаването на разпространението му.

Към момента няма информация за пострадали или загинали хора, а причините за пожара тепърва ще бъдат изяснявани.

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