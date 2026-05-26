6-годишни репортери спечелиха конкурса за Екокод на „Девин“ ЕАД и Българско движение „Син флаг“

Екорепортаж, видеообръщение със съвети за опазване на природата и песен за околната среда са сред най-високо отличените проекти на деца от детски градини и училища, участвали в тазгодишното издание на конкурса за Екокод – част от инициативата „Влез в зеления кръг. Бъдещето е в нашите ръце“ на „Девин“ ЕАД и Българско движение „Син флаг“.

Близо 80 екообещания на ученици от цялата страна бяха оценени в рамките на инициативата, като представиха своите идеи за устойчив начин на живот и опазване на околната среда. Конкурсът насърчава създаването на Екокод – система от правила за екосъобразно поведение в училище, в семейството, в обществото и сред природата. Чрез него децата и учениците развиват творческо и критично мислене и изграждат устойчиви навици за отговорно отношение към околната среда.

„Екологичното образование в България се развива изключително бързо. Виждаме го ясно, защото в нашите инициативи се включват деца на различни възрасти от цялата страна. Горди сме, че сме част от тази промяна и че наблюдаваме едно ново поколение, което мисли по-осъзнато, задава въпроси и търси решения. Проектите, които отличихме, показват високо ниво на ангажираност и разбиране на темите за устойчивото развитие. Вярваме, че именно тези млади хора са двигателят на положителната промяна“, заяви Петя Манастирска, мениджър „Устойчиво развитие и качество“ в „Девин“ ЕАД.

В оспорвана надпревара проектите бяха оценени на база оригиналност на идеята, задълбоченост на екопосланието, съответствие с философията на програма „Екоучилища“ и качество на изпълнение. Тази година кандидатурите в конкурсът бяха на много високо ниво и резултатите на първите три отбора бяха изключително близки.

Първо място беше присъдено на проекта „ЕКО ТЕЛЕВИЗИЯ – ЗЕЛЕНИ НОВИНИ“ от ДГ „Щастливо детство“, с. Старо Оряхово. Наградата бе присъдена на отбор от 6-годишни деца, влезнали в ролята на журналисти, които излъчват екорепортаж в своята телевизия с новини и послания, насочени към опазването на природата.

Второ място зае ЧДГ „Детска мечта“, гр. София, с видео за опазване на околната среда, което по достъпен и ангажиращ начин предава практични идеи за устойчиво поведение в ежедневието.

Третата победа взеха учениците от ОУ „Елин Пелин“, гр. Пловдив, които бяха подготвили и заснели песен и хореография, посветени на опазването на околната среда. Чрез музика те отправиха позитивно и въздействащо послание за грижа към природата и ресурсите.

Проектите бяха оценени от жури в състав: Ива Стефанова (мениджър „Комуникации и регулации“ в „ЕКОПАК България“), Калоян Косоров (търговски директор и юрисконсулт в „Енергео“, част от индустриалната група „Геотехмин“), Станимир Георгиев (председател на Управителния съвет на Българско движение „Син флаг“), Румяна Иванова (експерт „Консервационни дейности, дарителство, социално предприемачество“ в Българска фондация „Биоразнообразие“) и Петя Манастирска („Девин“ ЕАД).

Конкурсът е част от програмата „Екоучилища“ и има за цел да насърчи активното участие на младите хора в опазването на околната среда, като им дава възможност да изразят своите идеи чрез различни творчески формати.

За инициативата „Влез в зеления кръг. Бъдещето е в нашите ръце“

Най-мащабната инициатива за въвеждане на екообразованието в българските училища „Влез в зеления кръг“ е съвместен проект на „Девин“ ЕАД и Българско движение „Син флаг“, чиято цел е разширяване на мрежата от членове на програмата „Екоучилища“ в България и налагането ѝ като основна програма за устойчиво развитие в българските училища. Лице, глас и посланик на инициативата е актрисата Гергана Стоянова.