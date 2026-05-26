Туризмът ще запази човешкия си облик, AI ще улесни работата в бранша

Хотелиерството и туризмът са браншовете у нас, които са най-засегнати от кадровата криза. Близо 70% от туристическите обекти в България имат проблем с намирането на персонал.

Туризмът и индустрията на високото гостоприемство разчитат много на младите хора. Това е сектор, който е изключително конкурентен и динамичен. Уязвим е от всички външни фактори. Връзката, която бизнесът би трябвало да осъществи с младите хора, е основен мотивиращ фактор.

Това заяви управителят на Гранд хотел "Милениум" в София Анна Поцкова-Кинай в проекта на Bulgaria ON AIR "Бъдещето: От образование до кариера".

"Работим много с училища, професионални гимназии, както и университети, които са с насоченост към туризъм, хотелиерство, ресторантьорство. Възможността за досег до реалния бизнес помага за осъзнаването на бъдещи цели и всеки да идентифицира себе си дали тази индустрия е за него, или не" каза още тя.

Тя е убедена, че осигуряването на практики и стажове дава възможност за идентифициране на бъдещи лидери, което е отвъд функциите на отдел "Човешки ресурси".

По думите ѝ на практиките и стажовете не трябва да се гледа като временно занимание, а като на ресурс за генериране на лидери, таланти и тяхното развитие.

"Това е индустрия от хората за хората. В хотелите създаваме преживяване за нашите гости. Изпълнението на процедура от 1 до 10 не гарантира удовлетворение - необходими са емоционална интелигентност, разбиране на спецификите на културата, психология", посочи още Поцкова-Кинай.

Тя призова бранша да търси начини да вдъхнови младите хора да усетят своето място в туристическата индустрия не само чрез въвеждане в спецификите на обекта, а чрез постоянно обучение и надграждане на умения и способности.

"Наясно сме, че търсенето на работа от младите хора не е свързано с механично идване на работа от 9 до 18 ч. Предоставянето на възможности в перспектива и вдъхновението от страна на лидерите е важно за задържането на тези хора в индустрията", изтъкна Анна Поцкова-Кинай в ефира на Bulgaria ON AIR.

Очакванията ѝ са AI да улесни работата на хотелиерите, но не и да измести човешкия фактор.

"Надявам се индустрията да запази човешкия си облик. Процесът на настаняване и напускане може да бъде улеснен с AI, но живият живот и разговор с човек отсреща не може да бъде заменен от нищо. Надявам се да се запази хуманността", каза управителят на хотел в София.