В кадър: Близки и колеги изпратиха журналиста Тодор Попов

Сбогуваме се си един от гласовете на българския тенис

26.05.2026 | 14:57 ч. Обновена: 26.05.2026 | 14:58 ч.

Снимки: БГНЕС

Близки, приятели и колеги изпратиха в последния му път дългогодишния спортен коментатор Тодор Попов, познат като един от най-разпознаваемите гласове на тениса у нас.

Той почина на 79-годишна възраст след кратко боледуване. На поклонението пред тленните му останки присъстваха хора от спортната и журналистическата общност, сред които и Крум Савов.

Тодор Попов остана отдаден на тениса до последно - спортът, който беше негова голяма професионална любов и с който поколения зрители свързват гласа му.

Кариерата му започва в БНТ и предаването "Всяка неделя", където работи като продуцент. По-късно се насочва към спортното коментаторство.

През годините Попов е отразявал олимпийски игри, световни първенства и всички големи тенис турнири.

Той е и бивш състезател по тенис на маса и тенис на корт, както и световен и многократен държавен шампион за журналисти, пишат от телевизията.

