Издирват брат и сестра, на 11 и 12 години, във Варна

Те са в неизвестност от 24 май

26.05.2026 | 15:20 ч.
Снимка: МВР

Полицията във Варна издирва две деца - брат и сестра, които са в неизвестност от 24 май. 

12-годишната Катерина Анова Татова и 11-годишният Кирил Анов Татов са забелязани за последно в морската ни столица към 13:00 - 13:30 часа в неделя.

Момичето е с къса коса до раменете. В момента на изчезването си е било облечено с розов панталон, дънково яке и бели маратонки. Възможно е да носи оранжева чанта.

Момчето е било облечено с оранжева връхна дреха, бяла риза, дънки и бели маратонки. Носело е черна чантичка на кръста.

Двамата са обявени за общодържавно издирване.

Властите призозоват хората, които разполагат с информация за издирваните деца, да подадат сигнал на телефон 112 или в най-близкото поделение на МВР.

 

деца издирване Варна
