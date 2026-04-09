Язовир "Копринка" е пълен, нивото се следи ежедневно

Язовир "Копринка" е пълен, няма опасност от преливане. Областният управител Ива Радева и нейният заместник д-р инж. Дани Бечев инспектираха състоянието на язовира край Казанлък.

„Нивото се следи ежедневно и се регулира. В момента то не надвишава 125 мнл. куб. метра вода, която стойност е допустимата за поддържане, за да се гарантира безпроблемен поливен сезон. Основните съоръжения са ремонтирани и подменени, ремонтът е завършил декември 2025 г.“, коментира след посещението областният управител.

„Няма опасност от преливане, нито се налага залпово изпускане“, каза още Ива Радева, съобщиха от ОА-Стара Загора..

ВЕЦ Копринка работи, основната преработена вода се оттича по река Тунджа към язовир Жребчево, стана ясно след инспекцията.