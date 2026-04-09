Университетът по застраховане и финанси организира кариерното изложение Career Mode: 2026 | УЗФ

Университетът по застраховане и финанси отваря вратите си за кариерен форум, който свързва студентите и младите професионалисти директно с бизнеса.

На 15 април 2026 г. (сряда) от 10:00 до 15:00 ч. в Университета по застраховане и финанси ще се проведе кариерното изложение Career Mode: 2026 | УЗФ – събитие, насочено към всички, които търсят следващата си професионална стъпка.

Форумът се организира след няколкогодишна пауза и има за цел да създаде устойчива връзка между образованието и бизнеса, като предостави реална среда за директен контакт между кандидати и работодатели.

Събитието е отворено за студенти, млади специалисти и всички заинтересовани, независимо от етапа на тяхното кариерно развитие. В рамките на форума участниците ще имат възможност да се срещнат лице в лице с представители на водещи компании от ключови сектори – финанси, застраховане, бизнес услуги, човешки ресурси, маркетинг, информационни технологии и инвестиции.

Посетителите ще могат да се възползват от директни срещи с работодатели, възможности за стаж и работа, конкретни съвети за кариерно развитие и създаване на професионални контакти. От 11:00 ч. ще се проведе отворена лекция на тема „Как да изградим кариера като инвеститор“, която е свободна за посещение от всички участници.

Career Mode: 2026 | УЗФ утвърждава разбирането, че кариерното развитие не е абстрактен бъдещ етап, а процес, който започва още по време на обучението – чрез правилните срещи, информирани решения и активни действия.

Регистрация за участие:

Събитието е част от стратегическите усилия на университета да развива практическата насоченост на обучението и да подпомага успешната реализация на своите студенти в динамичната съвременна бизнес среда.