Днес се прощаваме с народната певица Янка Рупкина

Поклонението ще бъде в Бургас

11.04.2026 | 08:07 ч. 3
БГНЕС

БГНЕС

Поклонението пред Янка Рупкина е днес, 11 април, в катедралния храм "Св. св. Кирил и Методий" в Бургас. То ще започне от 11:00 ч., а от 13:00 ч. опелото в нейна памет ще отслужи Сливенският митрополит Арсений, съобщиха от Община Бургас.

Припомняме, че обичаната народна певица почина на 7 април на 87-годишна възраст след продължително боледуване. 

Народната певица Янка Рупкина е родена на 15 август 1938 г. село Богданово, община Средец. Нейната рождена дата по документи обаче е 25 август 1938 г. Сред известните й песни са освен “Калиманку, Денку мари хубава“, са “Алтън Мара“, “Станиното лице“, “Песен за Атанас Манчев“, “Мете мома дворове“, “Булко Тодорко, Тодорко“, “Димо Невена думаше“ други. 

Янка Рупкина е сред най-известните изпълнителки на странджански народни песни. / БТА

Янка Рупкина народна певица погребение Бургас
