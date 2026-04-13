Задържан е шофьор на камион, умишлено спрял в тунел „Витиня“ на АМ „Хемус“

Водачът е отказал съдействие да бъде изтеглен от тунела

13.04.2026 | 14:45 ч. 31
Снимка: архив, БГНЕС

Шофьор на камион умишлено спря в тръбата за София на тунел „Витиня“  на АМ „Хемус“ днес преди обед и затрудни движението в последния почивен ден за Великден, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Водачът на превозното средство е спрял в тунела и при пристигането на екипите на пътноподдържащото дружество е отказвал съдействие да бъде изтеглен от тунела.

По данни на МВР-София водача на ТИР-а е отказал на органите на МВР да измести или да осигури достъп до пътното средство. 

Това е довело до намесата на полицейските служители, за да се възстанови трафика по АМ „Хемус“ и да не се възпрепятства пътуването на всички останали шофьори.

Шофьорът е задържан от МВР, а ИА „Автомобилна администрация“ започва проверка на дейността на транспортното дружество.

Държавата ще отговаря с цялата си сила на всяка провокация и няма да позволи българите да стават заложници, посочват от пътната агенция.

