Светли понеделник е - първият ден от Светлата седмица. Време, в което Христовото Възкресение носи благословение и надежда за вечен живот за вярващите.

В храмовете продължават празничните служби за възхвала на Спасителя.

Негово Светейшество Софийският митрополит и Български патриарх Даниил отслужи божествената света литургия в храм "Възкресение Христово" в столичния квартал "Красна поляна".

Народът нарича тази седмица "празна", защото през цялото време не трябва да се работи.

Всеки от дните до събота е наричан "светъл" и в тях църквата прославя апостолите и Богородица.

За християните това е най-тържествената и радостна седмица през цялата година, тъй като се чества празникът на празниците – Възкресение Христово.

В храмовете звучат празничните възкресни песнопения.

Позволява се блажна храна и в обичайните през годината постни дни – сряда и петък. Седмицата завършва с Томина неделя.

Вярващите се молят за здраве, успех и хубав живот.

По думите им винаги е приятно човек да се докосне до духовното, да се извиси и да си пожелае хубави неща за себе си и за роднините.