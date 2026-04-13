Светли понеделник е - първият ден от Светлата седмица. Време, в което Христовото Възкресение носи благословение и надежда за вечен живот за вярващите.
В храмовете продължават празничните служби за възхвала на Спасителя.
Негово Светейшество Софийският митрополит и Български патриарх Даниил отслужи божествената света литургия в храм "Възкресение Христово" в столичния квартал "Красна поляна".
Народът нарича тази седмица "празна", защото през цялото време не трябва да се работи.
Всеки от дните до събота е наричан "светъл" и в тях църквата прославя апостолите и Богородица.
За християните това е най-тържествената и радостна седмица през цялата година, тъй като се чества празникът на празниците – Възкресение Христово.
В храмовете звучат празничните възкресни песнопения.
Позволява се блажна храна и в обичайните през годината постни дни – сряда и петък. Седмицата завършва с Томина неделя.
Вярващите се молят за здраве, успех и хубав живот.
По думите им винаги е приятно човек да се докосне до духовното, да се извиси и да си пожелае хубави неща за себе си и за роднините.