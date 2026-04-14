Светли вторник: Вяра, традиции и почит към Божията майка

След тържественото Възкресение Христово, християнският свят навлиза в Светлата седмица – време на неизказана радост, духовно просветление и тържество на живота над смъртта. Всеки ден от тази седмица носи своето особено значение, а днешният Светли вторник е посветен на най-висшата застъпница пред Бога – Пресвета Богородица.

Светлата седмица

През Светлата седмица възкресението на Христос донася светлина за всички души. Според църковния канон, през тези седем дни се благославят различни светии, като във вторник и сряда фокусът е върху Света Богородица, заедно със свети архидякон Стефан и свети апостол Андрей. Почитта към Божията майка в този ден е израз на благодарност за нейната роля в спасението на човечеството.

Традиции и народни вярвания

В българската народна традиция Светли вторник е свързан с интересни обичаи, които преплитат църковната вяра с древни поверия.

Повторно боядисване на яйца: В миналото жените са боядисвали яйца за втори път през тази седмица. Те са били наричани „червени яйца за раздаване“.

Грижа за душите на покойните: Вярвало се е, че раздаването на тези яйца предпазва душите на мъртвите от превъплъщаване и им носи покой в отвъдното.

Празничен дух: Тъй като дните са посветени изцяло на Христовото възкресение, през Светлата седмица не се извършват венчавки. Смята се, че никакви други лични тържества не трябва да засенчват великата радост от Пасха.

Разхлабване на режима: За разлика от строгите пости преди Великден, сега не се пости, а трапезата остава празнична.

Пътят към Томина неделя

Светлата седмица е само началото на дългия празничен цикъл. Християните ще продължат да се поздравяват с победния възглас „Христос Воскресе!“ цели 40 дни – чак до празника Петдесетница, когато се чества раждането на Христовата църква.

Седмицата ще завърши с Томина неделя, припомняйки ни историята на апостол Тома. Неговото неверие и последвалото му покаяние пред възкръсналия Спасител ни оставят един от най-силните уроци на вярата: „Блажени са тези, които, без да видят, са повярвали“.

Днес празнуват Мартин и Мартина

На 14 април православната църква чества Свети Мартин Изповедник. Заедно със свети Максим Изповедник римският папа свети Мартин (649–653 г.) защитавал истинското църковно учение от лъжеучението на монотелитите.

Еретиците били покровителствани и от император Констанс (641–668 г.), който споделял техните убеждения. Папа Мартин свикал в Рим поместен събор, на който ереста била осъдена, а еретиците - предадени на анатема. Като узнал това, императорът обвинил папа Мартин в държавно престъпление, в предателство.

По заповед на Констанс двамата защитници на православното учение, Максим Изповедник и папа Мартин, били насила закарани в Цариград, където били изтезавани и съдени като политически престъпници (553 г.). Положени били много усилия да се съгласят с учението на еретиците. И двамата обаче останали твърди в православните си убеждения и не престанали да изобличават лъжеучението на монотелитите.

След като претърпял много оскърбления и лишения, папа Мартин бил изпратен на заточение в Херсон Таврически (Крим), където след две години починал, като до края на живота си останал непоколебим изповедник на православното учение.

Имен ден празнуват Мартин и Мартина.