Шофьорът на спрелия тир в тунел „Витиня“ е в ареста за 24 часа

Шофьорът, който умишлено спря тира си в тунел „Витиня“ на магистрала „Хемус“, е в ареста. Той е задържан за срок от 24 часа и тепърва предстои да се изясни защо и по какъв начин е „паркирал“ автомобила в тунела и е спрял движението.

Той ще бъде лишен и от правото си на управление заради това, че се е движел срещу забранителен знак за товарни автомобили.

Той предизвика километрична тапа в посока София, след като наруши забраната за движение на тежкотоварни камиони към София. Освен това той е превишил времето за управление и нямал лиценз. Освен това камионът е бил със спукано предно панорамно стъкло, каза пред Нова тв началникът на сектор “Пътна полиция” при ОД МВР - София главен инспектор Владислав Павликянов.

Припомняме, че водачът отказал да бъде изтеглен с "Пътна помощ", предложена му от АПИ, въпреки че му е било обяснено, че изтеглянето на превозното средство ще е безплатно. Той обяснил, че началникът му няма да плати, ако не е от конкретна фирма от другия край на страната.

Според главния секретар на МВР Георги Кандев случилото се буди сериозни съмнения за умишлени действия по време на най-интензивния трафик и ще се използват всички ресурси, за да се установи дали не става дума за саботаж. От Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ пък проверяват фирмата.

По данни на водача двигателят е загаснал и той не е имал възможност да го подкара. Когато пътните полицаи отишли на място - не е правен опит да се запали камиона.

Водачът е задържан в полицейското управление в Елин Пелин, а камионът вече е репатриран. Шофьорът няма сериозни предишни нарушения, освен едно от 2011 г., за което е бил лишен от право да управлява за 7 месеца.