Феновете молят Овечкин: Още една година!

Александър Овечкин беше изпратен с молба от феновете на Вашингтон в последния домакински мач на тима от редовния сезон на Националната хокейна лига (НХЛ).

Играейки пред пълни трибуни, Кепитълс победиха Питсбърг с 3:0 и запазиха шансове за плейофите. Овечкин ще изчака до края на кампанията, за да реши дали ще сложи край на кариерата си или да се завърне за 22-ри сезон в НХЛ, но привържениците се включиха в началото на мача, скандирайки: „Още една година!“

Звездата ще мисли

След това, заобиколен от двамата си синове, Овечкин отговори на тази молба: „Ще помисля за това“.

Овечкин навършва 41 години през септември, но голмайстор номер 1 на НХЛ за всички времена с 929 попадения не е съвсем готов да приключи блестящата си кариера. Той води Кепитълс с 32 гола и 63 точки този сезон.

Капитанът на Вашингтон Кепиталс обяви в радио интервю, че ще обяви плановете си след края на настоящия сезон, до който остава по-малко от две седмици.

"Ще взема решение през лятото", каза Овечкин. Той заяви, че трябва да обсъди въпроса със семейството си, собственика на тима Тед Леонис, президента по хокейните операции Браян МакЛелан и генералния мениджър Крис Патрик.

